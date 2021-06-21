В Германии две картины XVII века нашли в мусорке

Полицейские в Германии обратились к общественности после того, как 64-летний немец обнаружил в мусорном баке на остановке рядом с городом Оренбах две старинные картины XVII века, передаёт газета The Guardian.

Стражи порядка передали находку искусствоведам. По мнению последних, оба полотна, написанные маслом, — оригинальные. Одна из них — портрет мальчика — принадлежит кисти ученика Рембрандта (1606–1669) — голландского живописца Самуэля ван Хогстратена (1627–1678). Дата создания шедевра пока не установлена.

Авторство второй картины принадлежит венецианскому мастеру Пьетро Беллотти (1625–1700). Её датируют 1665 годом. Это автопортрет. Сейчас эксперты определяют ценность произведений искусства, после чего станет известна их дальнейшая судьба.

Polizei NRW Köln/facebook.com

На недавних торгах стоимость работ Беллотти превысила $200 тысяч, а за ван Хогстратена предлагали $400 тысяч.

Ранее сообщалось, что картину британского рок-музыканта Дэвида Боуи продадут на онлайн-аукционе за $17 тысяч, что в 4250 раз дороже первоначальной стоимости — $4. Полотно называется DHead XLVI, оно считалось утерянным, пока его не купили на барахолке в канадском штате Онтарио в центре пожертвований.