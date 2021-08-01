В Германии будут судить столетнего охранника концлагеря

Столетний мужчина, который охранял нацистский концлагерь Заксенхаузен, предстанет перед судом в Германии. Об этом пишет газета Welt.

Обвиняемый работал охранником лагеря в период с 1942 по 1945 год. Процесс над ним начнётся в октябре. По словам председателя суда Франка Штарка, подсудимый будет принимать участие в процессе от 2 до 2,5 часов в день.

В настоящий момент имя предполагаемого преступника и обвинения не раскрываются.

Заксенхаузен расположен к северу от Берлина. За время работы концлагеря в нём содержались около 200 тысяч человек, примерно 20 тысяч узников погибли.

Ранее УФСБ России рассекретило документы о совершённых нацистами убийствах в концлагерях Восточной Пруссии во время Второй мировой войны. Из материалов следует, что фашисты ежедневно травили в газовых камерах, расстреливали и морили голодом тысячи советских военнопленных и мирных жителей. Кроме этого, узников подвергали экспериментам с прививками сыпного тифа и других болезней, а из человеческого жира варили мыло.