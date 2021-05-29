В Гамбурге в офисном здании прогремел мощный взрыв

https://static.news.ru/photo/31f786b2-c1e4-11eb-9cb6-96000091f725_660.jpg Фото: goettinger-tageblatt.de

В офисном здании на территории Гамбурга прогремел мощный взрыв. Это произошло в понедельник, 31 мая. Данную информацию, ссылаясь на заявление от представителей городской полиции, передаёт МК.

По имеющимся сведениям, в результате взрыва пострадал один человек. Само офисное здание получило серьёзные повреждения. Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва.

Близлежащая Гамбургер-штрассе закрыта для движения. На месте работают спасатели.

Ранее стало известно, что на химическом заводе в Иране произошёл взрыв, в результате которого пострадали девять человек. Как уточнили журналисты со ссылкой на слова пресс-секретаря местного центра неотложной медицинской помощи Аббаса Абеди, причина произошедшего пока неизвестна. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента. Что касается пострадавших, то степень тяжести их состояния также неизвестна.