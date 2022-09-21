В ФРГ заявили о раздражении из-за разговоров о вступлении Турции в ШОС Шольц заявил о раздражении из-за разговоров о вступлении Турции в ШОС

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его раздражает обсуждение вопроса о вступлении Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). По его словам, сказанным на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в Берлине не считают данную организацию очень полезной для мира. Трансляцию беседы Шольца с журналистами вел телеканал Welt.

Мы считаем, что это не та организация, которая вносит очень важный вклад в установление хороших отношений в мире. Поэтому меня очень раздражает развитие этого вопроса и дискуссии на этот счет, — подчеркнул немецкий канцлер.

Он 20 сентября в Нью-Йорке провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, разговор шел о конфликте на Украине и зерновом соглашении.

Ранее стало известно, что посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов заявил: чтобы вступить в состав ШОС, Турция должна проходить по ряду критериев, в том числе не состоять в военно-политических блоках типа НАТО. Дипломат отметил, что в число необходимых требований также входит отсутствие вовлеченности во внешние конфликты.