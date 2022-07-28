В ФРГ заявили о пошатнувшейся экономике страны Die Welt: экономическая модель ФРГ качнулась в сторону катастрофы

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Газопровод «Северный поток — 1»

Экономическая модель Германии качнулась в сторону катастрофы. Привычные методы борьбы с инфляцией уже не действуют, большими проблемами грозит уменьшение поставок российского газа, сообщает Die Welt.

Издание отмечает, что из-за проблем с обслуживанием турбин Siemens Германия стала получать меньше российского газа, а возникшие трудности с «Северным потоком — 1» способны аукнуться необеспеченностью газоснабжения промышленных предприятий и частных домов. Многие немцы с опасениями ожидают предстоящую зиму, добавили в Die Welt.

Также в публикации отмечается, что Европейский центробанк не рискует ужесточать кредитно-денежную политику, и евро обесценивается.

Ранее стало известно, что главы семи небольших городов на немецком острове Рюген подписали обращение к региональному и федеральному правительствам с призывом запустить газопровод «Северный поток — 2». По их мнению, такой шаг позволит обеспечить энергобезопасность. Градоначальники напомнили, что «Северный поток — 1» сейчас качает газ только на 19,5% от мощности.