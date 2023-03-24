В ФРГ заявили, что ввозимый из США СПГ оказался дороже газа из России Депутат бундестага Хунко: ввозимый из США газ оказался дороже российского

Фото: IMAGO/Jochen Tack/Global Look Press

Депутат немецкого бундестага Андрей Хунко заявил, что импортируемый Германией американский сжиженный природный газ (СПГ) оказался гораздо дороже и хуже российских энергоносителей. При этом выбирать поставщика Берлин не может, поскольку остался без «Северных потоков», отметил он в беседе с китайским изданием Global Times.

Через два трубопровода в Германию поступал недорогой природный газ из РФ. Однако из-за диверсии такой возможности больше нет. С другой стороны, сейчас импортируем из Соединенных Штатов много СПГ, который намного дороже и хуже [российского] с точки зрения экологии, — пояснил депутат.

Хунко указал на то, что Германия теперь зависит от поставок газа из-за океана, что «тоже следует считать проблемой». Немецкая общественность обсуждает возможность починить «Северные потоки», но сейчас получать по ним газ нет возможности, добавил он.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что жители Германии могут столкнуться с нехваткой газа в предстоящую зиму. По его мнению, компании и домохозяйства должны продолжать сокращать использование газа, чтобы не столкнуться с очередным энергокризисом.