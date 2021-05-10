В ФРГ призвали немедленно снять санкции против России

https://static.news.ru/photo/7fb682ec-b21f-11eb-814a-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Антироссийские санкции, которые были введены Евросоюзом, вредят немецкой экономике. Эти ограничительные меры должны быть немедленно сняты. Об этом во вторник, 11 мая, заявил сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла, передаёт РИА Новости.

От ограничений больше всего пострадали восточногерманские предприятия, которые активно взаимодействовали с россиянами. Мы выступаем за разрядку отношений с Москвой и поддерживаем реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2» по причинам энергетической безопасности, — сказал Крупалла.

Также он приветствовал переговоры о резервировании и производстве в ФРГ российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул положительный эффект и от того, что граждане могут выбирать из нескольких препаратов.

Евросоюз ввёл новые антироссийские санкции в марте за нарушение прав человека против четырёх россиян за арест оппозиционера Алексея Навального. Вслед за ЕС о введении ограничений заявили и США. Все они касаются руководителей российских правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза сходятся во мнении о том, что не следует обострять отношения с Россией на фоне дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.