Суд в ФРГ выдал ордер на арест 96-летней экс-работницы концлагеря

Суд в ФРГ выдал ордер на арест 96-летней экс-секретаря концлагеря Штутгоф Ирмгард Фурхнер. Женщину обвиняют в причастности более чем к 11 тысячам убийств и попыткам убийств. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступлений подозреваемой не исполнился 21 год, пишет Spiegel.

Следствие по делу бывшей работницы концлагеря велось на протяжении пяти лет. Ирмгард просила сделать слушанья в суде закрытыми для прессы, боясь осуждения общественности. Она должна была явиться на заседание в суд, но сбежала из дома престарелых. Полиции удалось разыскать пенсионерку и задержать её.

Фурхнер была секретарём коменданта лагеря с июня 1943-го по апрель 1945 года. Её дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступлений подозреваемой не исполнился ещё 21 год.

Ранее сообщалось, что в Германии будут судить столетнего мужчину, который охранял нацистский концлагерь Заксенхаузен. Обвиняемый работал охранником лагеря в период с 1942 по 1945 год. Процесс над ним начнётся в октябре. По словам председателя суда Франка Штарка, подсудимый будет принимать участие в процессе от 2 до 2,5 часа в день. В настоящий момент имя предполагаемого преступника и обвинения не раскрываются.

Весной этого года УФСБ рассекретило документы о совершённых нацистами убийствах в концлагерях Восточной Пруссии во время Второй мировой войны. Из материалов следует, что фашисты ежедневно травили в газовых камерах, расстреливали и морили голодом тысячи советских военнопленных и мирных жителей. Кроме этого, узников подвергали экспериментам с прививками сыпного тифа и других болезней, а из человеческого жира варили мыло. В частности, в Штутгофском концлагере «ежедневно уничтожалось до тысячи человек советских граждан и граждан других государств».