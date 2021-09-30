Суд в ФРГ выдал ордер на арест 96-летней экс-работницы концлагеря

Суд в ФРГ выдал ордер на арест 96-летней экс-секретаря концлагеря Штутгоф Ирмгард Фурхнер. Женщину обвиняют в причастности более чем к 11 тысячам убийств и попыткам убийств. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступлений подозреваемой не исполнился 21 год, пишет Spiegel.
Следствие по делу бывшей работницы концлагеря
Фурхнер была секретарём коменданта лагеря с июня 1943-го по апрель 1945 года. Её дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступлений подозреваемой не исполнился ещё 21 год.
Ранее сообщалось, что в Германии будут судить столетнего мужчину, который охранял нацистский концлагерь Заксенхаузен. Обвиняемый работал охранником лагеря в период с 1942 по 1945 год. Процесс над ним начнётся в октябре. По словам председателя суда Франка Штарка, подсудимый будет принимать участие в процессе от 2 до 2,5 часа в день. В настоящий момент имя предполагаемого преступника и обвинения не раскрываются.
Весной этого года УФСБ рассекретило документы о совершённых нацистами убийствах в концлагерях Восточной Пруссии во время Второй мировой войны. Из материалов следует, что фашисты ежедневно травили в газовых камерах, расстреливали и морили голодом тысячи советских военнопленных и мирных жителей. Кроме этого, узников подвергали экспериментам с прививками сыпного тифа и других болезней, а из человеческого жира варили мыло. В частности, в Штутгофском концлагере «ежедневно уничтожалось до тысячи человек советских граждан и граждан других государств».