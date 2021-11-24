В ФРГ социал-демократы, «зелёные» и либералы подписали коалиционный договор

В Германии окончательно сформирована политическая коалиция, в неё вошли Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная демократическая партия, договор о её создании согласован и подписан. Документ станет основой для работы будущего правительства государства, сообщил ТАСС. В договоре распределены министерские портфели, а также обозначены ключевые направления политики.

Ранее сообщалось, что документ представят на специальной пресс-конференции в 15:00 (17:00 по московскому времени).

По известным данным, в договоре прописано распределение министерских портфелей, а также описаны главные положения внешней и внутренней политики, сценарии борьбы с изменениями климата и меры по противодействию пандемии.

Кроме того, как писали местные СМИ, основываясь на утечках информации, в правительстве ФРГ планируется создание нового министерства — климата и энергетики. Вероятнее всего, его возглавит сопредседатель «Зелёных» Роберт Хабек. Второй сопредседатель этой партии — Анналена Бербок — станет главой МИД.

С момента прошедших 26 сентября выборов в парламент велись переговоры о создании коалиции. Ожидалось, что решение будет принято 23 ноября, но финальный этап переговоров прошёл до глубокой ночи без оглашения результатов.

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Некоторые эксперты связали этот шаг с политической ситуацией в стране.