В ФРГ ресторан рассадил игрушки в зале в знак протеста против изоляции

https://static.news.ru/photo/edd64978-2f3a-11eb-9704-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Немецкий ресторатор провёл молчаливую акцию протеста против антикоронавирусных мер, рассадив в заведении сотни игрушечных панд.

По данным издания argumenti.ru, хозяин ресторана во Франкфурте заполнил места за столиками плюшевыми игрушками. Эта акция протеста получила название «Пандемия».

Мы хотели вернуть немного жизни в наш ресторан, — заявил управляющий заведением Джузеппе Фичера.

По его словам, это молчаливый протест против ужесточения кабмином ФРГ ограничений на фоне второй полны пандемии коронавируса, в рамках которых в стране были введены изоляционные меры.

Владелец заведения намерен сделать акцию бессрочной, пока не закончится изоляция. Ресторатор также пообещал не выключать в зале свет круглые сутки, чтобы прохожие видели грустных игрушечных панд, рассаженных в ресторане.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Министерстве промышленности и торговли РФ предложили региональным властям вместо закрытия фудкортов в торговых центрах в рамках мер по сдерживанию COVID-19 реорганизовать их работу.