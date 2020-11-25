В ФРГ ресторан рассадил игрушки в зале в знак протеста против изоляции

Немецкий ресторатор провёл молчаливую акцию протеста против антикоронавирусных мер, рассадив в заведении сотни игрушечных панд.
По данным издания argumenti.ru, хозяин ресторана во Франкфурте
Мы хотели вернуть немного жизни в наш ресторан, — заявил управляющий заведением Джузеппе Фичера.
По его словам, это молчаливый протест против ужесточения кабмином ФРГ ограничений на фоне второй полны пандемии коронавируса, в рамках которых в стране были введены изоляционные меры.
Владелец заведения намерен сделать акцию бессрочной, пока не закончится изоляция. Ресторатор также пообещал не выключать в зале свет круглые сутки, чтобы прохожие видели грустных игрушечных панд, рассаженных в ресторане.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Министерстве промышленности и торговли РФ предложили региональным властям вместо закрытия фудкортов в торговых центрах в рамках мер по сдерживанию COVID-19 реорганизовать их работу.