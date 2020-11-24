Минпромторг предложил регионам реорганизовать работу фудкортов в ТЦ

https://static.news.ru/photo/efca33fc-2eef-11eb-9e71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Министерстве промышленности и торговли РФ предложили региональным властям вместо закрытия фудкортов в торговых центрах в рамках мер по сдерживанию COVID-19 реорганизовать их работу.

Отмечается, что введение специального регламента работы ресторанных двориков в ТЦ позволит обойтись без жёстких мер, таких как полное закрытие фудкортов, пишет РБК.

При этом предложенный регламент будет иметь рекомендательный характер, вводить его предлагают в тех регионах, где в рамках мер по борьбе с коронавирусом уже ограничили работу фудкортов в торговых центрах или обсуждают подобные меры. В тех городах и субъектах РФ, где ресторанные дворики работают в обычном режиме, необходимости в соблюдении регламента нет.

Отмечается, что на сегодняшний день работа фудкортов ограничена в восьми регионах РФ: в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Калининградской, Астраханской, Новосибирской и Кировской областях.

Детали предложенных правил облуживания клиентов в фудкортах не раскрываются, однако отмечается, что они будут основаны на регламенте, разработанном Российским союзом торговых центров.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит необходимости ужесточать меры по сдерживанию коронавируса в России.

Спикер верхней палаты отметила, что, несмотря на рост заболеваемости, осенью 2020 года вирус лучше изучен по сравнению с ситуацией в начале пандемии, протоколы лечения заболевших выработаны и совершенствуются. Кроме того, сократилось время ожидания результатов тестирования на коронавирус и увеличено количество койко-мест для средне- и тяжелобольных в региональных медучреждениях.