В ФРГ обеспокоены быстрым ростом числа заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/43f853b4-ce47-11ea-895b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Индекс распространения коронавируса в Германии составляет 1,09, то есть каждый инфицированный передаёт заболевание минимум ещё одному человеку, сообщил Институт Роберта Коха.

За сутки в ФРГ заразился новым вирусом 781 человек, семь умерли от осложнений течения болезни. Всего за время пандемии заразились 204 964 человека, умерли 9 118, выздоровели около 190 000.

В институте Роберта Коха такую динамику считают тревожной: ранее, на протяжении июля, каждый день сообщалось о 400-500 случаях заражения. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер сообщил, что каждый день появляются новые очаги коронавируса и, как он полагает, уже можно говорить о том, что вторая волна заболеваемости наступила, передаёт ТАСС.

На данный момент в ФРГ сняты почти все ограничения, введённые в связи с пандемией, сохраняется запрет на массовые мероприятия, концерты, фестивали. При посещении общественных мест необходимо надевать медицинскую маску и соблюдать правила социального дистанцирования. Проведённые социологической службой INSA опросы показали, что половина населения страны опасается второй волны коронавируса, 34% респондентов считают, что её пока не будет.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что правительство страны не исключает вероятности повторного закрытия границ из-за распространения коронавирусной инфекции.