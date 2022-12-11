Во Франции сочли безумием поставлять оружие на Украину Французский политик: поставлять оружие Киеву на фоне дефицита вооружений - безумие

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Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием продолжение поставок оружия на Украину в то время, когда в собственной армии наблюдается дефицит вооружений. Таким образом он прокомментировал статью издания Opinion, где приводился соответствующий отчет Французского института международных отношения (IFRI). Свое заявление политик опубликовал в личном аккаунте в Twitter.

Военные запасы практически истощились... Но мы продолжаем поставлять оружие и боеприпасы Зеленскому! Прекратим это совершеннейшее безумие! — призвал Филиппо.

В опубликованном в среду, 7 декабря, материале издания под названием «Французская армия: запасы вооружения в целом исчезли» говорится, что немногочисленные поставки оружия на Украину обусловлены недостатком у страны собственных вооружений.

В исследовании IFRI, в частности, отмечается, что за последние 30 лет в условиях ограниченного бюджета европейские армии были вынуждены сократить свои запасы до минимума. Также там говорится, что с 2007 по 2017 годы запасы вооружений «исчезли вовсе» по причине того, что бюджетные средства направлялись на другие цели. После 2016 года запасы так и не были восполнены в прежнем объеме.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Запад на заседании СБ ООН по поставкам оружия Киеву не смог ничего сказать. Дипломат добавил, что его удивила такая реакция, так как на заседании были приведены неоспоримые факты и свидетельства. Представитель России отметил, что американские налогоплательщики высоко оценят дальнейшие усилия Вашингтона по накачиванию Украины оружием. На заседании были приведены данные о том, что предназначенное Украине оружие через скрытые каналы вывозят за пределы государства.