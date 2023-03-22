В Финляндии задержали судно с российскими удобрениями Yle: в порту Котка в Финляндии из-за санкций задержали судно с удобрениями из России

Фото: marinetraffic.com

В морском порту Котка в Финляндии сотрудники правоохранительных органов задержали грузовой корабль Smew, перевозящий удобрения из России, сообщает Yle. Как заявил управляющий гаванью Киммо Наски, это первый случай задержания судна из-за санкций.

Судно Smew стоит на якоре за пределами порта. Это первый случай, когда груз был задержан в (этом) порту из-за санкций ЕС, — сказал он.

Глава санкционного департамента МИД Финляндии Пиа Сариваара утверждает, что перевозимый на борту корабля груз может принадлежать олигарху, попавшему под рестрикции Запада. По ее словам, в случае обнаружения имущества у людей из санкционного списка, оно изымается и замораживается. При этом в ведомстве отказались раскрыть имя олигарха.

Как сообщает источник Yle, на борту судна может находиться до 20 тысяч тонн удобрений на общую сумму в €10–12 млн.

Ранее в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) заявили, что по итогам 2022 года падение экспорта российских удобрений составит 15%. Это ниже, чем ожидалось, поскольку удалось смягчить санкционное давление, переориентировать логистику и выйти на рынки дружественных стран. Отмечается, что в первую очередь Россия смогла нарастить поставки удобрений в Индию. По предварительным данным, экспорт увеличился примерно в три раза и составил 3,6 млн тонн.