В Финляндии сообщили, когда ожидают прекращения поставок газа из России Финская Gasum приготовилась к прекращению поставок природного газа из России 20 - 21 мая

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Финская компания Gasum ожидает прекращения поставок российского газа в ночь с 20 на 21 мая, сообщает РИА Новости. При этом в Хельсинки заявили, что не получали никакой информации по этому вопросу от компании «Газпром экспорт» или от российского оператора по транспортировке газа.

Gasum считает, что существует реальный риск прекращения поставок природного газа по контракту компании и что, скорее всего, импорт природного газа из России в Финляндию прекратится либо поздно вечером в пятницу, 20 мая, либо в субботу, 21 мая 2022 года, — говорится в сообщении.

Gasum ранее обратилась в арбитражный суд из-за контракта «Газпром экспорта» о поставках природного газа. Обращение последовало после того, как «Газпром экспорт» потребовал у Gasum плату за энергоресурсы в рублях и выдвинул ряд других требований. Финляндия отказаласт менять условия контракта.

Дочерняя организация российской компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — 14 мая остановила поставки электроэнергии в Финляндию. В качестве причины такого шага называлась позиция Москвы по вопросу вступления Финляндии в НАТО.