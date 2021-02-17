https://static.news.ru/photo/8eeb1086-067e-11eb-a401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В лаборатории Vita в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса. Он получил название Fin-796H.

В сообщении Vita Laboratories говорится, что ранее неизвестный вариант коронавируса был обнаружен в образце из южной части Финляндии. Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов.

Это открытие может оказать значительное влияние на определение распространения болезни. Вирус SARS-CoV-2, предварительно названный вариантом Fin-796H, имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов, — отмечают эксперты.

В настоящее время в мире обнаружено несколько штаммов коронавируса. Большинство из них похожи на британский, южноафриканский, бразильский и японский варианты. Финский отличает от них тем, что его могут обнаружить не все ПЦР-тесты.

В настоящее время в Финляндии выявлено 51 595 случаев заражения коронавирусом. Умерли 723 человека.

Ранее Билл Гейтс заявил, что для полной защиты от коронавируса может потребоваться третья фаза прививки. Предполагается, что третья доза будет содержать вакцину, модифицированную с учётом мутаций вируса.