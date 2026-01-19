В Финляндии начали сдавать квартиры россиян Yle: ЖК в финском Иматре начал сдавать квартиры россиян, чтобы покрыть долги

Жилищный кооператив в финском Иматре был вынужден начать сдавать в аренду квартиры, принадлежащие гражданам России и Белоруссии, рассказало издание Yle. Это объясняется необходимостью покрыть накопившиеся долги по коммунальным платежам и избежать банкротства.

Председатель жилищного кооператива Тимо Панкка пояснил изданию, что из 10 квартир ЖК 7 принадлежат россиянам и белорусам, большинство из которых с 2022 года проживают вне пределов Финляндии. По его словам, основная причина возникновения долгов заключается в невозможности перевода денежных средств из России.

Ранее бывший министр иностранных дел Финляндии (1977–1982, 1983–1987 и 1991–1993) Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией. Он указал, что установление связей позволит наладить торговые отношения и экономическое взаимодействие.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что рост экономики не соответствует желаниям властей страны. Одной из ключевых причин этого он назвал закрытие границы с Российской Федерацией и разрыв торговых связей.