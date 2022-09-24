В Евросовете одобрили идею выдачи виз уклоняющимся от мобилизации россиянам Глава Евросовета Мишель готов обсуждать выдачу виз уклоняющимся от мобилизации россиянам

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Глава Евросовета Шарль Мишель поддержали идею выдачи виз гражданам России, уклоняющимся от частичной мобилизации, сообщает Politico. Он заявил о готовности провести консультации с коллегами по ЕС по вопросу реализации этой инициативы.

Я согласен с мыслью, что мы должны очень быстро взаимодействовать и координироваться, потому что эта частичная мобилизация — новый факт, — цитирует Мишеля издание.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия начала обсуждение с лидерами стран сообщества возможность выдачи виз россиянам, избегающим мобилизации. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объяснила данный шаг гуманитарными соображениями.

За предоставление убежища гражданам России, уклоняющимся от мобилизации, также выступили ряд немецких политиков. Так, глава Минюста ФРГ Марко Бушманн заявил, что люди, выступающие против действий президента России Владимира Путина и «предпочитающие либеральную демократию», будут тепло встречены в стране.

Частичная мобилизация была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. По его словам, мобилизованные для участия в спецоперации на Украине граждане получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Перед отправкой в части они будут проходить дополнительную военную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что планируется в общей сложности призвать 300 тысяч резервистов.