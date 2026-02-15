В европейском городе прошло факельное шествие в честь союзника Гитлера В столице Болгарии прошло факельное шествие в честь националиста Лукова

В столице Болгарии прошло факельное шествие в память генерала Христо Лукова, известного поддержкой нацистской Германии и союза с Третьим рейхом, сообщает ТАСС. Администрация Софии запрещала проведение «Луков-марша», но суд отменил это решение. Акция прошла под контролем усиленных нарядов полиции на ограниченной территории — у дома, где жил Луков.

Против проведения марша выступали общественные объединения, политические партии и МИД Болгарии. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что такие акции несовместимы с ценностями страны, и пообещали не допускать использования территории для проявлений экстремизма и нетерпимости. В день шествия в Софии также прошла акция протеста против «Луков-марша».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действующие руководители европейских государств не могут рассматриваться как политическая элита, поскольку оказались поражены «русофобией и нацизмом». По ее словам, это болезненное состояние нанесло существенный урон экономическому положению и благосостоянию этих стран.