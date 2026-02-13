Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 15:10

В европейской стране начали готовиться к массовой эвакуации раненых

Минобороны Нидерландов закупит санитарные поезда для эвакуации раненых

Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство обороны Нидерландов закупит специальные поезда для перевозки раненых на большие расстояния на случай потенциального масштабного конфликта, сообщила пресс-служба ведомства. Переоборудование подвижного состава проведут на территории страны.

В крупномасштабном конфликте высок риск значительных жертв. Поэтому Министерству обороны необходимы дополнительные транспортные средства, способные одновременно перевозить большое количество раненых. Переоборудование этих поездов будет осуществляться в Нидерландах, — говорится в сообщении.

Министерство обороны Нидерландов продолжает использовать машины скорой помощи и вертолеты для медицинской эвакуации. Для перевозки раненых на дальние расстояния, включая доставку в Центральный военный госпиталь и его филиалы, ведомство задействует транспортные самолеты C-390 Millennium. Эти самолеты заменят C-130 Hercules с 2027 года.

В рамках подготовки к возможному крупномасштабному конфликту Нидерланды усилят наблюдение за судами «теневого флота» с использованием новых радиолокационных систем. Военное ведомство также заключило соглашение о закупке бронированных ремонтно-эвакуационных машин Wisent-2 на шасси Leopard 2 у немецкой компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Техника предназначена для эвакуации поврежденных машин в условиях боевых действий.

Ранее королева Нидерландов Максима решила поступить на службу в армию в качестве резервиста. В Минобороны королевства подчеркивают, что этот шаг носит символический характер и может стимулировать интерес граждан к военной службе.

Нидерланды
раненые
ранения
эвакуации
поезда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Набиуллина оценила сберегательную активность россиян
Детская поликлиника в Казани лишилась части крыши
Бывший заместитель Зеленского оказался в розыске на Украине
Канада ввела санкции против российского рэпера
Путину подарили чудотворную икону Божией Матери «Целительница»
Макрон прояснил свои отношения с Мерцем на фоне слухов в СМИ
Цена километра: почему логистика стала важнее стоимости сырья
Стало известно, почему неформальная встреча лидеров ЕС оказалась провальной
«Симпатичный и кучерявый»: Сафронов о смерти крестного отца Овечкина
«Разовый характер»: Набиуллина оценила январское ускорение инфляции
В Москве пройдет музыкальный фестиваль «ЭНЕРДЖИ ГОРЫ»
В европейской стране начали готовиться к массовой эвакуации раненых
Еще один человек умер из-за вируса Нипах в Индии
Сексолог раскрыла, как аномальный пенис Эпштейна мог влиять на его жизнь
«Слава богу, подарили»: Гуменник столкнулся с неожиданной проблемой на ОИ
Юрист ответила, куда жаловаться на протекающую крышу
Пьяный шумахер устроил погоню и попал под пули гаишников
На Западе заявили об усилении давления США на Украину
Европейские люксовые бренды зарегистрировали товарные знаки в России
Раскрыта судьба секты «Царская империя» после задержания главарей
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.