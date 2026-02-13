В европейской стране начали готовиться к массовой эвакуации раненых Минобороны Нидерландов закупит санитарные поезда для эвакуации раненых

Министерство обороны Нидерландов закупит специальные поезда для перевозки раненых на большие расстояния на случай потенциального масштабного конфликта, сообщила пресс-служба ведомства. Переоборудование подвижного состава проведут на территории страны.

В крупномасштабном конфликте высок риск значительных жертв. Поэтому Министерству обороны необходимы дополнительные транспортные средства, способные одновременно перевозить большое количество раненых. Переоборудование этих поездов будет осуществляться в Нидерландах, — говорится в сообщении.

Министерство обороны Нидерландов продолжает использовать машины скорой помощи и вертолеты для медицинской эвакуации. Для перевозки раненых на дальние расстояния, включая доставку в Центральный военный госпиталь и его филиалы, ведомство задействует транспортные самолеты C-390 Millennium. Эти самолеты заменят C-130 Hercules с 2027 года.

В рамках подготовки к возможному крупномасштабному конфликту Нидерланды усилят наблюдение за судами «теневого флота» с использованием новых радиолокационных систем. Военное ведомство также заключило соглашение о закупке бронированных ремонтно-эвакуационных машин Wisent-2 на шасси Leopard 2 у немецкой компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Техника предназначена для эвакуации поврежденных машин в условиях боевых действий.

Ранее королева Нидерландов Максима решила поступить на службу в армию в качестве резервиста. В Минобороны королевства подчеркивают, что этот шаг носит символический характер и может стимулировать интерес граждан к военной службе.