У кандидата в президенты США Дональда Трампа есть секретный план, согласно которому он положит конец СВО, сообщил немецкий таблоид Bild. Издание сообщает, что ради скорого прекращения боевых действий на Украине Трамп может пойти на соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным. Как предполагают авторы, по плану Трампа Россия сохранит за собой Крым и другие находящиеся под ее контролем территории, а Киев «не сможет вступить в НАТО». Это заставляет нервничать как президента Украины Владимира Зеленского, так и союзников США по Альянсу, сказано в статье.

Так, в интервью CNN он обещал, что, став президентом США, прекратит [конфликт на] Украине за 24 часа, однако так и не пояснил, что именно он собирается сделать для этого <...>. Есть также опасения, что Трамп может вывести США из НАТО и отказаться от защиты Европы — с серьезными последствиями в том числе для Германии. В целом вызывает тревогу то, что Трамп до сих пор никогда не говорил, кто, по его мнению, должен выиграть войну между Россией и Украиной. Его молчание говорит о многом, — пишет издание.