Европа

В Европе в июне появятся быстрые тесты на выявление коронавируса по слюне

11:57, 25 мая 2020 14
Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский консорциум сообщил о начале производства быстрых тестов на выявление коронавируса по слюне. Они станут доступны в Европе в середине июня. В состав консорциума входят биотехнологическая компания SKILLCELL, лаборатория CNRS SYS2DIAG и диджитал-компания VOGO.

Анализы у пациента с помощью теста EasyCov должны брать медработники. Из-под языка человека они будут доставать менее 1 мл слюны. Результаты будут известны менее чем через час, передаёт CNN.

Ранее власти Франции попросили жителей провести летние отпуска на курортах страны. 2 июня в республике планируют начать второй этап снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.

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