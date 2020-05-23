Власти Франции просят жителей страны провести отпуск на местных курортах

https://static.news.ru/photo/2cadb042-9dc7-11ea-9730-fa163e074e61_660.jpg Ницца, Франция Фото: Movementway/imageBROKER.com​​​​​​​/Global Look Press

Французское правительство рекомендовало жителям страны провести летний отпуск в пределах республики. Это связано с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказала министр экологического перехода Элизабет Борн.

Мы просим французов не бронировать отпуск за границей. Лучше провести каникулы на родине. <...> О новых правилах, которые будут действовать в этой части, мы объявим на следующей неделе, — рассказала чиновница в эфире радиостанции France Inter.

2 июня во Франции должен начаться второй этап снятия ограничений. Согласно данным Минздрава страны, в лечебных учреждениях остаются 17 178 пациентов с коронавирусом. Умерли свыше 28 тысяч человек. Всего с начала пандемии в государстве COVID-19 заразились более 144 тыс. жителей.

В мире более 5,3 млн инфицированных COVID-19, более 342 тысяч погибли, более 2 млн выздоровели. ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку заболевания от инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года.

В России, согласно последним данным, выявлено 344,4 тысячи случаев заражения. Более 113,2 тысячи человек выздоровели, свыше 3,5 тысячи умерли. В Москве 163,9 тысячи заболевших, 49,8 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Франции отменили введённый из-за коронавируса запрет на посещение прихожанами религиозных служб. Ограничения сняты для представителей всех общин страны.