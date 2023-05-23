В Европе придумали, как избавиться от беженцев Норвежский депутат Виборг предложил переселить беженцев в третьи страны

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Евросоюз испытывает множество проблем из-за значительного роста потока мигрантов, поэтому необходимо рассмотреть возможность направления приезжающих в ЕС беженцев в «безопасные третьи страны», считает член норвежского стортинга (парламента) Эрленд Виборг. Как сообщает Lenta.ru, депутат выступил с соответствующим обращением к правительству своей страны.

Тот факт, что так много людей приезжает в Норвегию за короткий промежуток времени, создает множество проблем, связанных с расселением, жильем, социальными услугами и так далее. Когда мы также видим, что увеличивается приток просителей убежища из стран за пределами Европы, это создает дополнительные серьезные проблемы, — заявил Виборг.

Он подчеркнул, что Партия прогресса, которую он представляет в парламенте, выступает за предоставление беженцам, которые прибывают не из Европы, убежища в безопасных третьих странах. Парламентарий задался вопросом, работает ли правительство в этом направлении.

Оппозиционная Партия прогресса Норвегии представляет праворадикальное крыло политического спектра, выступая за резкое уменьшение иммиграции в страну и против политики мультикультурализма. Одним из наиболее известных представителей партии является Андерс Брейвик — организатор и исполнитель терактов 22 июля 2011 года, в которых погибли 77 человек и 151 получил ранения.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке отели начали выселять бездомных ветеранов, чтобы разместить мигрантов. Такое решение владельцы гостиниц приняли, чтобы получить дополнительную прибыль в размере $100 за ночь.