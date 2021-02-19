В Европарламенте назвали ситуацию с Навальным слабым поводом для санкций

https://static.news.ru/photo/8b07da74-72b4-11eb-99f2-96000091f725_660.jpg Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look press

Заключение оппозиционера Алексея Навального является недостаточной причиной для введения новых антироссийских санкций. С таким мнение в Европарламенте выступила депутат из Ирландии Клэр Дейли.

Санкции не выгодны никому. Они не в интересах населения России или Европы. Компании, которые хотят вести дела с Россией, не хотят санкций. Я не вижу никаких достоинств в дальнейших санкциях. Я не понимаю, как они могут их оправдать. Навальный кажется действительно слабой причиной для этого, — приводит РИА Новости слова парламентария.

По её мнению, реакция властей Евросоюза на ситуацию с Навальным была связана с геополитическими амбициями, а не заботой о правах человека. Он напомнила, что ЕС никак не отреагировал на преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и активистов, выступающих за независимость Каталонии.

2 февраля Алексею Навальному был заменён условный срок на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». После этого защита Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы с жалобой на неисполнение Россией решения ЕСПЧ по этому судебному процессу.

Ранее NEWS.ru писал, что страны Европейского союза могут договориться о введении ограничительных мер против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом рассказали дипломатические источники. При этом санкции, скорее всего, не затронут крупных российских предпринимателей.