В Еврокомиссии отрицают факт переговоров о закупке вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/bd4ac7e8-8584-11eb-b757-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еврокомиссия не ведёт переговоров о централизованной закупке российской вакцины «Спутник V» для всего Евросоюза. Об этом сообщили в Брюсселе.

Представитель Еврокомиссии заявил, что в Европе совместная стратегия вакцинации. При этом позиция Брюсселя в отношении российского препарата не менялась.

Еврокомиссия совместно со странами-членами могут в любой момент договориться о расширении портфеля вакцин. На данный момент, как уже говорилось, переговоров между переговорщиками ЕС и разработчиком российской вакцины нет, — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может начать централизованную закупку российской вакцины. При этом одобрение «Спутника V» европейским лекарственным регулятором возможно уже в мае.

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств уже начали проводить последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины «Спутник V». Препарат будет проверен на соответствие стандартам Евросоюза по трём показателям: качество, безопасность и эффективность. Об этом 4 марта сообщили представители Российского фонда прямых инвестиций. Российский препарат уже вошёл в тройку мировых вакцин по количеству одобрений, полученных зарубежными регуляторами. Сыворотку уже зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.

Как писал NEWS.ru, в Брюсселе заявили, что страны Европейского союза (ЕС) могут покупать вакцины от коронавируса российского и китайского производства, при этом всю ответственность за последствия их применения они будут нести сами.