В Эстонии сообщили о первом этапе строительства границы с РФ

https://static.news.ru/photo/59430152-94a8-11ea-ab49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/GlobalLookPress

В Эстонии подписали договор о первом этапе строительства границы на юго-востоке страны с Россией. Отмечается, что на этом участке чаще всего пересекают границу и «ведутся контрабандистские дела».

Первый этап строительства границы включает в себя отрезок в 23,5 километров. Общая длина сухопутной границы составляет 135 километров. На участке возведут стену высотой в 2,5 метра, длиной около 90 километров. Остальная часть будет защищена природным способом — там находятся реки и болота, сообщает «Интерфакс».

Однако болотистая местность осложнит строительство границы. Кроме того, пересекать границу, даже во время строительных работ нельзя, отметил председатель правления Merko Ehitus Иво Волков.

Наши сотрудники и все сотрудники наших субподрядчиков должны будут работать так, чтобы ни при каких обстоятельствах не заступать на территорию России. Нарушать границу в ходе строительных работ нельзя, так что логистических проблем будет достаточно, — привели слова Иво Волкова в «Интерфаксе».

Строительные работы запланированы на три года. Первый этап будет стоить €20 млн. Общий бюджет на строительство границы составляет €130,5 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что министр обороны Эстонии Юри Луйк предложил не снижать расходы на НАТО, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Он добавил, что российская сторона не утратила военную активность у границ страны. Однако министр не стал уточнять в чём именно заключается активность со стороны РФ.