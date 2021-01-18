В Эстонии два пожилых человека умерли после вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/733d2a7c-59b7-11eb-a254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremias Gonzalez/Keystone Press Agency/Global Look press

Два пожилых человека умерли в Эстонии после прививки от коронавирусной инфекции, также после начала вакцинации препаратом Pifzer/BioNTech от пациентов поступило 87 жалоб на различные побочные эффекты. Об этом сообщила пресс-служба департамента лекарственных средств республики.

С 27 декабря по 17 января прививки от коронавируса получили 18 275 жителей Эстонии, 66 из них уже получили вторую дозу вакцины. Департамент располагает информацией о двух случаях летального исхода после вакцинирования двух пожилых людей (85 лет и 91 год). У них не наблюдалось побочных эффектов после прививки, и, по оценке специалистов, в этих двух случаях связи с вакцинацией нет.

Среди побочных эффектов получатели вакцины называют чувство жара и повышенное потоотделение, дрожь, головокружение, скачки давления и боль в месте укола. Как отмечают в департаменте, дополнительная помощь медиков понадобилась только в одном случае.

Количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в Эстонии достигло 37 344, с начала пандемии скончались 333 жителя прибалтийского государства.

Как сообщал NEWS.ru, власти Европейского союза рассчитывают, что к лету 2021 года вакцину получат не менее 70% взрослого населения.