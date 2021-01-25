В ЕСПЧ признали пыткой постоянное применение наручников

https://static.news.ru/photo/b3bb4e94-5edf-11eb-82f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал пыткой длительное применение наручников к осуждённым на пожизненное заключение и обязал Россию пересмотреть соответствующую практику.

Поводом для вынесения ЕСПЧ постановления послужило дело «Шлыков и другие против России». В нём были объединены жалобы четверых заключённых на то, что на них надевают наручники каждый раз, когда выводят из камер. Кроме того, по словам истцов, наручники применяются во время обыска камер и досмотра личных вещей. При этом руки не просто скованы за спиной, надзиратели их поднимают, заставляя заключённых нагибаться.

Двое осуждённых ранее жаловались на это в российские суды, но там применение наручников оправдывали строгостью приговоров, поведением самих заключённых или тем, что они находятся под наблюдением.

Правозащитники отмечают, что законодательство РФ не предусматривает автоматического применения наручников к осуждённым пожизненно. Эта мера распространяется только на тех, кто представляет опасность. При этом соответствующее решение должно регулярно пересматриваться. На пожаловавшихся в ЕСПЧ наручники надевали и в тех случаях, когда они не нарушали режим. Кроме того, российской стороной не было представлено доказательств пересмотра решения о статусе «опасного заключённого» в отношении истцов.

ЕСПЧ пришёл к выводу, что длительное применение наручников является нарушением Конвенции о защите прав человека, подчеркнув, что «никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию».

Суд обязал Россию изменить соответствующие регламенты ФСИН, а также выплатить осуждённым компенсацию морального вреда в размере €1,9–3 тысячи, сообщает «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что правозащитники сняли фильм о пытках заключённых в Саратовской области. Помимо этого, фильм-расследование посвящён отсутствию общественного контроля в местах лишения свободы на территории области и «имитации работы» региональной ОНК, в руководство которой входят офицеры ФСБ и ФСИН. Авторы намерены направить фильм в Европейский комитет по предотвращению пыток (Страсбург), Комитет ООН против пыток, в Минюст РФ, Генпрокуратуру, СКР и ФСИН.