В ЕС заявили о полном замещении российского газа Еврокомиссар Симсон: ЕС полностью заместил российский газ

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз полностью заместил российский газ поставками сжиженного природного газа (СПГ) и топливом, которое сообщество получает по трубопроводам от других партнеров, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на сессии Европарламента, трансляция которой велась на сайте ЕК.Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что страны ЕС закупили слишком большое количество газа, из-за чего хранилища оказались переполненными.

Мы полностью заместили газ, который больше не поставляется из России, СПГ или дополнительным трубопроводным газом из надежных источников, — сказала Симсон.

Накануне Еврокомиссия предложила ограничить цены на газ в размере €275 за МВт/ч на виртуальном хабе Title Transfer Facility (TTF). Данный шаг направлен на защиту предприятий и населения от чрезмерно высоких цен на топливо в условиях продолжающегося энергетического кризиса.

Ранее в США заявили, что ЕС приходится платить высокую цену за политику отказа от российского газа. В ближайшие месяцы энергетическая безопасность Европы может столкнуться с проблемами. Однако даже, если ЕС удастся предстоящую зиму, это не означает, что он справился с кризисной ситуацией. Следующая зима может стать еще более тяжким испытанием для европейской экономики.