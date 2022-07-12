В ЕС утвердили присоединение Хорватии к зоне евро

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Европейский союз одобрил вступление Хорватии в зону евро с 1 января 2023 года, сообщается в Twitter Совета стран ЕС. Министр финансов Хорватии Здравко Марича отметил, что евро начнет хождение в стране наряду с хорватской куной уже с сентября.

Хорватия станет 20-й страной — членом Евросоюза, которая присоединяется к евро. Европейский центральный банк принимает окончательные необходимые правовые акты сегодня, — отмечается в сообщении.

24 июня стало известно, что саммит глав государств Евросоюза одобрил переход Хорватии на европейскую валюту, о чем заявил глава Евросовета Шарль Мишель, назвав шаг Хорватии «важным решением». Ранее присоединение республики к еврозоне с 2023 года было одобрено на министерском уровне ЕС.

Ранее ЕС гарантировал Загребу особые условия по энергоресурсам. Приняв шестой пакет санкций против России, Евросоюз вызвался предоставить Хорватии и Болгарии временные послабления, связанные с импортом сырой нефти по морским путям.