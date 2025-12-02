В ЕС раскрыли, на что должна пойти Армения в отношении России

Евросоюз призывает Ереван поддержать действующий санкционный режим в отношении России, заявила глава дипломатической службы объединения Кая Каллас на совместной пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества ЕС — Армения с участием министра иностранных дел республики Арарата Мирзояна. По ее словам, которые приводятся на сайте дипслужбы Евросоюза, в условиях изменения мирового порядка стратегическое сближение с общей внешней политикой ЕС является крайне важным для партнеров блока.

Мировой порядок меняется, совпадение стратегических позиций с общей внешней политикой ЕС очень важно для партнеров ЕС, включая Армению. <…> Санкции, которые мы ввели против России, являются тяжелыми [для ЕС], но мы тем не менее просим того же от наших партнеров, — сказала Каллас.

Ранее она сообщала, что Евросоюз выделит Армении €50 млн (4,5 млрд рублей) на разминирование и «противодействие внешнему влиянию». Она также обвинила во влиянии на ситуацию в Армении некие «структуры».

Прежде спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна фактически вышла из Организации Договора о коллективной безопасности. Парламентарий добавил, что не считает такой шаг проявлением «антироссийскости». Однако МИД Армении заявлял, что выход республики из ОДКБ на данном этапе не обсуждается.