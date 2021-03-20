В ЕС призвали Анкару пересмотреть выход из конвенции по защите женщин

https://static.news.ru/photo/6ee608f6-8a0c-11eb-afa5-96000091f725_660.jpg Фото: Ihsan Sercan Ozkurnazli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз призывает официальную Анкару пересмотреть своё решение о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Об этом в воскресенье, 21 марта, заявил верховный представитель ЕС по инстранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее Турция заявила о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. При этом вице-президент страны Фуат Октай заявил, что борьба за защиту их прав будет продолжена.

Как отметил Боррель, в настоящий момент необходимо проявлять лидерство и активизировать глобальные силы по борьбе с насилием в отношении женщин, а не отступать.

Вот почему мы не можем не выразить глубокого сожаления и непонимания в отношении решения турецкого правительства выйти из этой конвенции, которая даже носит имя Стамбула. Мы не можем не призвать Турцию отменить своё решение, — цитирует Борреля «Коммерсант».

Указанная конвенция стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами. К марту 2021 года ее ратифицировали 18 государств. Турция из них была самой первой.

Как писал NEWS.ru, факты домашнего насилия нельзя оставлять без внимания, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Он отметил, что в прошлом году более половины преступлений против детей и подростков совершили члены их семей.