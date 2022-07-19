В ЕС предложили отказаться от российских ювелирных украшений Bloomberg: в ЕС предложили распространить запрет на импорт российского золота на ювелирные украшения

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Ряд государств — членов Европейского союза в ходе встречи постпредов организации попросили распространить запрет на импорт российского золота также и на ювелирные изделия, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. ЕС, кроме того, предлагает обязать попавших под рестрикции граждан из России «регистрировать свои активы».

На встрече постпредов ЕС в понедельник ряд государств-членов попросили, чтобы запрет на [российское] золото также касался ювелирных изделий, — говорится в публикации агентства.

Отмечается, что выдвинутые предложения должны быть одобрены всеми странами — участницами ЕС, они могут меняться до окончательного одобрения санкционного пакета.

Ранее стало известно, что седьмой пакет санкций против России будет включать ограничения против Уральской горно-металлургической компании, ужесточение уже действующих рестрикций против Сбербанка, а также санкции в адрес представителей байкерского клуба «Ночные Волки», мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, а также главы Ростеха Сергея Чемезова.