В ЕС не исключили переговоров с ООН и Белоруссией о репатриации мигрантов

Руководство Европейского союза изучает возможность проведения переговоров с Белоруссией при участии ООН. Главной темой станет репатриация мигрантов, которые на данный момент скопились на польско-белорусской границе. В качестве аэропорта, через который возможно возвращение мигрантов на родину, называется воздушная гавань в Гродно. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов ЕС.

По его данным, вопрос о предоставлении Евросоюзом финансовой помощи для организации этого процесса также находится в числе возможных.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в лагере беженцев на белорусско-польской границе по состоянию на утро 11 ноября находились 1790 человек. Еще более 300 мигрантов Польша попыталась вытеснить со своей территории в Белоруссию. Миграционный кризис на границе государства со странами Евросоюза начал развиваться в мае. Тогда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.