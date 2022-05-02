В ЕК назвали требование платить за газ в рублях «попыткой разделить ЕС»

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Еврокомиссия полагает, что требование РФ платить за газ в российской валюте является «попыткой разделить ЕС», об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по прибытии на встречу министров энергетики Евросоюза 2 мая, передаёт ТАСС. Она также призвала все страны сообщества к солидарности и единству в данном вопросе.

Решение России прекратить поставки российского газа в Болгарию и Польшу мы расцениваем как то, что Россия ненадёжный поставщик. Требование России платить в рублях — это попытка разделить ЕС, мы должны ответить в единстве и солидарности, — сказала Симсон.

Ранее венгерское правительство заявило, что Венгрия начнёт оплачивать российский газ рублями. Как пояснил глава венгерского МИД Петер Сийярто, Будапешт на 85% зависит от газа из РФ, на 65% — от нефти из РФ, поэтому не имеет альтернативных вариантов для отказа от импорта из России в ближайшие пять лет.

Также накануне Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза намерены прекратить импорт российского угля летом, а до конца года отказаться от российской нефти. По его словам, ЕС сейчас реализует амбициозную политику по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России.