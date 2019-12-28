https://static.news.ru/photo/bbb528ce-2a36-11ea-9ca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: DNRonline/twitter.com

ДНР и Киев завершили обмен пленными. Число освобождённых заключённых будет озвучено позднее.

Мы видим автобусы с обмениваемыми лицами, которые заехали сюда, на пункт пропуска «Горловка». Можно сказать, что обмен «всех установленных на всех установленных» состоялся, — цитирует «Интерфакс» корреспондента ВГТРК.

При этом источник ТАСС информирует о том, что обмен пленными в Донбассе продолжается, об окончании говорить рано.

Сегодня, 29 декабря, также завершился обмен пленными в ЛНР. NEWS.ru сообщал, что Украине было передано 25 заключённых, а самопровозглашённая республика получила 63 человека.