В ДНР задержали диверсантов, планировавших вброс бюллетеней на референдуме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Донецкой Народной Республике пресекли попытку диверсантов совершить вброс бюллетеней в отрицательным ответом на вопрос о вхождении региона в состав Российской Федерации, преступники задержаны, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителей силовых структур. Отмечается, что таким образом, они хотели повлиять на результаты голосования.

У них были найдены пачки бюллетеней, аналогичные тем, которые используются на голосовании. И в каждой из них был выбран отрицательный ответ на вопрос о вхождении региона в состав России, — говорится в сообщении.

Ранее власти Луганской Народной Республики сообщили о предотвращении теракта, который запланировали спецслужбы Украины в дни проведения референдума для его срыва. Украинские спецслужбы планировали отравить высокопоставленное должностное лицо ЛНР.

Проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожских областях является ответом на призыв украинского президента Владимира Зеленского русским уходить с Украины, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению министра, Запад «закатил истерику» из-за волеизъявления народа на востоке Украины.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав РФ. Из-за этого ВСУ усилили обстрелы данных территорий, а также разработали планы по препятствию проведения плебисцитов.