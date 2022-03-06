В ДНР сообщили, что боевики «Азова» препятствуют выходу людей из Мариуполя

Народная милиция ДНР сообщила в своём Telegram, что боевики украинского нацбатальона «Азов» препятствуют мирным жителям покинуть Мариуполь. По её данным, боевики используют население города в качестве «живого щита».

Нам продолжает поступать информация о препятствовании выходу мирного населения из города Мариуполь боевиками из состава подразделений «Азов». По перехваченным радиопереговорам боевиков становится понятным, что население города используется в качестве «живого щита», — говорится в сообщении.

В Народной милиции также добавили, что подтвердилась информация о минировании «Азовом» жилых домов на центральных улицах города, в районах парковых зон на улице Московская и проспект Победы. По её данным, националисты установили порядка 10 тысяч единиц мин ПФМ-1 «Лепесток».

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее сообщил, что утром в воскресенье, 6 марта, в Мариуполе и Волновахе вновь будут открыты гуманитарные коридоры. Он выразил надежду, что украинские военные разблокируют выход из населённых пунктов, дав дорогу мирным жителям.

Гумкоридоры открылись 5 марта в 09:00 по украинскому времени (10:00 мcк). Об oрганизации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения и возможном временном прeкращении огня на маршрутах Москва и Киев договорились в ходе второго этапа переговоров.