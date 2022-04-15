В ДНР рассказали, что штурму завода «Азовсталь» мешает подземный город

В Мариуполе под заводом «Азовсталь» построен подземный горо. Кроме того, часть зданий предприятия рассчитаны на ядерный удар. Всё это весьма затрудняет штурм. Об этом РИА Новости рассказал советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

«Азовсталь» — это огромное сооружение, огромный завод, <...> его площадь можно соизмерять с еще одним городом <...> со своими коммуникациями, с дорогами и подземельями. <...> Сам объект строился ещё в советское время с учетом возможностей как раз в том числе и бомбёжки, и блокады, и даже некоторые сооружения рассчитаны на ядерный удар, — поведал Гагин.

Он отметил, что штрм предприятия затрудняет аличие подземных коммуникаций, связывающих его с другими такими же объектами Мариуполя.

Под городом есть еще один город, практически, — сообщил представитель ДНР.

Гагин также разъяснил, что территорию предприятия обороняют тысячи человек, располагающих полным арсеналом вооружений и большим количеством боеприпасов а такж епарком бронетехники. Поэтому операция идёт медленно. Однако советник главы правительства частично признанной республики заверил, что «враг будет разбит».

Он добавил, что украинские ВСУ не смогут прорваться к Мариуполю на помощь бойцам из осаждённого предприятия. Для этого необходимо преодолеть дистанцию не менее чем в сто километров — на таком марше эти силы будет легко разбить при помощи авиации.

Ранее сообщалось, что колонна украинских военнослужащих попыталась прорваться к мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь». Силы России и ДНР предотвратили эту попытку.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он отметил, что в здании укрепились украинские националисты. Они устроили штаб в подвале и оказались в заложниках. Кадыров добавил, что ни один российский солдат не пострадал в ходе штурма.

В настоящее время российские военные проводят специальную операцию по демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».