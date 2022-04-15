В Мариуполе украинская колонна пыталась прорваться к «Азовстали»

Колонна украинских военнослужащих попыталась прорваться к мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь», сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащих Донецкой Народной Республики. По их словам, силы России и ДНР предотвратили эту попытку.

По информации агентства, время от времени украинские военные пытаются вырваться из Мариуполя или, наоборот, пробиться к «Азовстали» либо небольшими диверсионными группами, либо колоннами с техникой.

По словам военнослужащих ДНР, 15 апреля около 200 человек с техникой пытались прорваться к комбинату по Итальянской улице, сделать это им не удалось.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он отметил, что в здании укрепились украинские националисты. Они устроили штаб в подвале и оказались в заложниках. Кадыров добавил, что ни один российский солдат не пострадал в ходе штурма.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 12 апреля предложил перекрыть выходы из укреплений на «Азовстали», где, по его данным, находится более трёх тысяч украинских бойцов.

В настоящее время российские военные проводят специальную операцию по демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».