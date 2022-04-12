Басурин опроверг применение химоружия при штурме «Азовстали» в Мариуполе

Силы ДНР не использовали химическое оружие в Мариуполе для штурма укреплений нацбатальона «Азов» и теробороны в промзоне города, сообщил представитель Народной Милиции ДНР Басурин. Накануне он высказал предложение перекрыть выходы из укреплений на заводе «Азовсталь», где, по данным ведомства, находится более трёх тысяч украинских бойцов, и применить химические средства, чтобы они сами покинули территорию.

Басурин отметил, что речь к вооружению войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) относятся и огнемёты.

У нас есть опыт применения ручных огнемётов по зачистке комбината Ильича, они себя очень хорошо зарекомендовали. Для этого надо создать специальные штурмовые группы, которые будут применять их в тех катакомбах, где находятся украинские националисты, - подчеркнул представитель НР ДНР.

Ранее информацияю о предполагаемой химической атаке в Мариуполе разместили в Telegram-канале «Азова». Представитель Мариуполя отмечал, что данные не подтверждены, но президент Украины Владимир Зеленский призвал отнестись к сообщению серьёзно.

США отреагировали на заявление, отметив, что Пентагон не может подтвердить сообщение об использовании Россией химического оружия в Мариуполе. Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби подчеркнул, что ведомство предпримет попытки разобраться в ситуации.