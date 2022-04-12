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Мир

Кадыров показал штурм «Азовстали» в Мариуполе

23:49, 12 апреля 2022
Кадыров показал штурм «Азовстали» в Мариуполе Фото: chechnya.gov.ru
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он отметил, что в здании укрепились украинские националисты, по его словам, они устроили штаб в подвале и оказались в заложниках. На кадрах видно, как российские военные используют гранаты в рамках спецоперации. Соответствующее видео появилось на официальном Telegram-канале главы республики.

В этом подвале азовцы оборудовали небольшой штаб со складом. Бандиты сами стали заложниками своих же укреплений, — поделился Кадыров.

Он добавил, что в подвале азовцы оборудовали мини-штаб, где были складированы боеприпасы и провизия. По словам главы Чечни, ни один российский солдат не пострадал в ходе штурма.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что беженки, прибывающие в Европу с Украины, становятся «живым товаром» для торговцев людьми. Она добавила, что европейские коллеги сообщали об этой проблеме, с которой сталкиваются женщины. В настоящее время с Украины в соседние страны Европы прибыли более 4,5 миллиона человек.

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