В ДНР национализируют объекты инфраструктуры на освобождённых территориях Глава ДНР Пушилин подписал указ о национализации объектов инфраструктуры на освобождённых территориях

Денис Пyшилин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Объекты инфраструктуры, находящиеся на территориях Донецкой Народной Республики, которые в ходе военной операции перешли под контроль сил ДНР, будут национализированы. Соответствующий указ подписал глава республики и председатель Госкомитета обороны Денис Пушилин. Речь идёт об объектах водоснабжения, энергообеспечения и железнодорожной инфраструктуры.

Обратить объекты единой системы водоснабжения и водоотведения Донецкой Народной Республики <...> в государственную собственность <...> без компенсации собственникам стоимости таких объектов, — говорится в документе.

Ещё один указ зафиксировал аналогичное решение в отношении объектов, связанных с производством электрической и тепловой энергии и её транспортировкой. Другое постановление предписывает национализацию объектов железнодорожной отрасли.

Ранее Госкомитет обороны ДНР издал постановление об обращении в госсобственность имущества банков Украины на территориях, которые заняли силы республики. В собственность ДНР перейдёт имущество кредитных организаций, включая недвижимые и движимые вещи.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны национализируют всю собственность России для компенсации потерь.