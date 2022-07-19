В ДНР ликвидировали корректировщика американских гаубиц Народная милиция ДНР ликвидировала украинского корректировщика американских гаубиц М777

Фото: РИА Новости

Спецоперация Вооруженных сил России на Украине

Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожили украинского корректировщика артиллерии, который наводил американские гаубицы М777 на объекты в Верхнеторецком, Новоселовке и Васильевке под Донецком, пишет РИА Новости. Уточняется, что для ликвидации цели бойцы ДНР применили ПТРК «Конкурс».

Корректировщик уничтожен во вторник под Авдеевкой огнем расчета ПТРК «Конкурс» 9-го полка Народной милиции, — говорится в сообщении.

Противотанковый ракетный комплекс «Конкурс» применяется для поражения тяжелой бронетехники и фортификационных сооружений противника.

17 июля российские военные уничтожили высокоточным оружием в районе Красноармейска (ДНР) пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США. Также сообщается, что Вооруженные силы РФ перехватили восемь снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS, а также баллистическую ракету «Точка-У» над Украиной и Донбассом.