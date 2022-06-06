В ДНР допустили, что остатки «Азова» ещё могут прятаться в Мариуполе Представитель ДНР Гагин: в Мариуполе ещё могут прятаться остатки «Азова»

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Советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что власти республики ищут боевиков полка «Азов» и украинских военных, которые могут скрываться в Мариуполе после сдачи в плен группировки комбината «Азовсталь». По его словам, МВД также выявляет в городе местных уголовников, сообщает РИА Новости.

Да, возможно, какие-то остатки ВСУ или того же «Азова» — кто смог куда-то уйти в город, — они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на «фильтр», на следствие, — пояснил Гагин.

Он добавил, что разыскные мероприятия в Мариуполе проходят ежедневно и круглосуточно.

Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин 31 мая заявил: на территории «Азовстали» были обнаружены ещё несколько украинских боевиков. По его словам, «заблудившихся» «азовцев» отправили к военнопленным, которые ранее вышли с предприятия и сложили оружие.