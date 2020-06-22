В Дании статью Путина о войне назвали «9 тысячами слов лжи»

https://static.news.ru/photo/ae0df39c-b49f-11ea-82f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bildverlag Bahnmüller/Global Look Press

Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне является «смесью исковерканных фактов и откровенной лжи, сеющих рознь и провоцирующих злые отповеди». Такое мнение высказал автор Эмиль Роттбёлль в своей колонке для датского издания Berlingske.

Статья «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны», автором которой стал российский лидер, написана на английском языке. Материал опубликован в американском журнале The National Interest. Для русскоговорящих читателей материал вышел под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

Роттбёлль назвал статью российского политика «9 тысячами слов лжи». Он подчеркивает, что Путин ссылается на то, что война стала неизбежной после Мюнхенского сговора Франции и Великобритании с Гитлером в 1938 году, а не пакт 1939 года о ненападении между Сталиным и Гитлером. Автор, опираясь на утверждения «известного историка» Сергея Радченко из Кардиффского университета в Уэльсе, попытался доказать обратное.

Будь Путин историком, эта статья никогда бы не прошла рецензирование. Но он и не историк. Он просто излагает идеологические стереотипы в поддержку своих поверхностных претензий на величие — ведь он пытается обессмертить свое правление. Я ставлю «неуд» — приводит датчанин слова «историка из Кардиффа».

Роттбёлль добавил, что встреча в Мюнхене в сентябре 1938 года, когда Франция и Великобритания согласились на аннексию Гитлером части Чехословакии является важной вехой на пути к войне. Однако это событие ни в какое сравнение не идёт в сравнение с пактом Молотова-Риббентропа 1939 года. По его утверждению, СССР поделил с Германией Польшу.

Как писал NEWS.ru, статья Путина об уроках Второй мировой войны, вышедшая в американском консервативном журнале The National Interest, вызвала обширный резонанс за рубежом. Большая часть мыслей, изложенных в тексте, уже неоднократно была озвучена президентом России. Примечательно в данном случае, что текст, одной из главных идей которого является тезис о недопустимости переписывания истории, возымел эффект, противоположный задуманному. Заграничные СМИ, чиновники и аналитики сочли, что российский лидер вновь пытается по-своему интерпретировать события прошлого.

Научный сотрудник Уханьского университета, бывший директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук У Эньюань назвал статью российского лидера очень весомой.