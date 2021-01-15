В Дании британским штаммом коронавируса заразились более 250 человек

https://static.news.ru/photo/102d7988-580d-11eb-aa2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anders Kongshaug/Xinhua/Global Look Press

На территории Дании выявлено 256 случаев заражения британским штаммом COVID-19. Об этом заявили в Минздраве страны.

В ведомстве отметили, что прирост в полсотни заразившихся новой разновидностью коронавируса произошёл в последние три дня. На 13 января в Дании было зафиксировано только 208 случаев, сообщает РИА Новости.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Вместе с тем считается, что новый штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями.

Ранее NEWS.ru писал, что британский штамм коронавируса был выявлен в Аргентине. Его носителем оказался аргентинец — резидент Великобритании. Он завёз инфекцию в страну в конце декабря, вернувшись из поездки по Европе. Из-за выявления нового штамма власти Аргентины приостановили авиасообщение с Британией.