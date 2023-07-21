В Черниговской области прогремели взрывы Глава Черниговской ОГА Чаус сообщил о взрывах в регионе

Фото: t.me/chernigivskaODA

В Черниговской области Украины прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале глава местной облгосадминистрации Вячеслав Чаус. По его словам, один из снарядов ударил по зданию Дома культуры. Пострадавших нет. На территории Черниговской области объявлена воздушная тревога.

В результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного здания культуры. По предварительным данным, жертвы отсутствуют. Другая информация уточняется, — говорится в сообщении.

Глава администрации Черниговской области призвал жителей оставаться в убежищах до прекращения воздушной тревоги.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС РФ нанесли удары по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс». По данным канала, пуски ракет были зафиксированы из Крыма. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Воздушная тревога была объявлена на Украине в ночь на 21 июля. По данным местных СМИ, взрывы были слышны не только в населенных пунктах Одесской области, но и в самой Одессе. Пресс-служба МИД Китая ранее заявила, что после взрыва генеральное консульство страны получило повреждения, в здании выбиты окна.

Глава региональной военной администрации Олег Кипер сообщил, что хранилище с зерном, принадлежащее одному из аграрных предприятий Одесской области, получило повреждения в результате ракетного удара. По его словам, сигнал о воздушной тревоге в регионе был подан с опозданием.