В Чехии введут режим ЧС из-за новой волны COVID-19

Режим чрезвычайной ситуации начнёт действовать на территории Чехии в связи со второй волной коронавируса. Соответствующее решение приняли власти страны.
Согласно сообщению чешского правительства, опубликованному в Twitter, режим будет действовать в течение месяца. На этот период по всей стране будут закрыты общественные заведения, в том числе школы,
На сегодняшний день в Чехии было выявлено 68 тыс. случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали 600 жителей страны.
О начале второй волны COVID-19 в Чехии 13 сентября объявил уполномоченный правительства республики по вопросам науки и исследований Роман Прымула. По его словам, сейчас в стране наблюдаются более высокие темпы распространения заболевания, чем во время первой волны.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Роспотребнадзоре допускают, что власти вновь могут прибегнуть к введению жёстких ограничений для граждан из-за второй волны распространения коронавируса в России.
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