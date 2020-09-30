В Чехии введут режим ЧС из-за новой волны COVID-19

https://static.news.ru/photo/c4adc902-0336-11eb-8aff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jerie Petr/Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации начнёт действовать на территории Чехии в связи со второй волной коронавируса. Соответствующее решение приняли власти страны.

Согласно сообщению чешского правительства, опубликованному в Twitter, режим будет действовать в течение месяца. На этот период по всей стране будут закрыты общественные заведения, в том числе школы, передаёт Lenta.ru.

На сегодняшний день в Чехии было выявлено 68 тыс. случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали 600 жителей страны.

О начале второй волны COVID-19 в Чехии 13 сентября объявил уполномоченный правительства республики по вопросам науки и исследований Роман Прымула. По его словам, сейчас в стране наблюдаются более высокие темпы распространения заболевания, чем во время первой волны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Роспотребнадзоре допускают, что власти вновь могут прибегнуть к введению жёстких ограничений для граждан из-за второй волны распространения коронавируса в России.